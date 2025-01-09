السعودية | برنامج الربط الجوي يعزّز شراكته مع قطاع السياحة السعودي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد ملتقى السياحة السعودي مشاركة فعّالة من برنامج الربط الجوي، أكد خلالها على التزامه بدعم قطاع السياحة السعودي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية .

وسلّط البرنامج في الملتقى الضوء على أهمية الربط الجوي في تنشيط الحركة السياحية وجذب المزيد من الزوار إلى المملكة .

وأكد البرنامج التزامه بدعم رؤية المملكة 2030 وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في النمو الاقتصادي من خلال الشراكة مع ملتقى السياحة السعودي، وتعزيز التعاون وبناء شراكات قوية مع مختلف الجهات المعنية بتطوير قطاع السياحة في المملكة.

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