شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: موجة برد قطبية خامسة تؤثر على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني موجة برد قطبية خامسة تؤثر على عدة مناطق بالمملكة بدءا من اليوم الأربعاء .

وقال الحصيني عبر حسابه على موقع إكس: “بعد دفء نسبي وتوافق اجازة الأسبوع موجة أصلها قطبي خامسة متوقعة متوسطة القوة على مناطق عدة من اليوم الأربعاء 8 رجب 1446هـ بإنخفاض في الحرارة من”4″ل”6″درجة مئوية خاصة الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية إلا يصرفها الله و ⁧‫الحالة الممطرة السادسة‬⁩ لعام1446هـ تتهيأ”

وأضاف” اللهم صيباً نافعاً مبروك الأمطار يا أهل المناطق الممطورة ..السحب بعضها رعدي ممطر على أجزاء من الشرقية فجر اليوم الأربعاء الساعة السادسة والربع

‏اليوم تنتهي ⁧‫الحالة الممطرة الخامسة‬⁩ لعام1446هـ بعد ان أثرت على معظم مناطق بأمطار كانت متفاوتة الغزارة من خفيفة إلى متوسطة وأحياناً غزيرة”.