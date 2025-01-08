- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: موجة برد قطبية خامسة تؤثر على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني موجة برد قطبية خامسة تؤثر على عدة مناطق بالمملكة بدءا من اليوم الأربعاء .
وقال الحصيني عبر حسابه على موقع إكس: “بعد دفء نسبي وتوافق اجازة الأسبوع موجة أصلها قطبي خامسة متوقعة متوسطة القوة على مناطق عدة من اليوم الأربعاء 8 رجب 1446هـ بإنخفاض في الحرارة من”4″ل”6″درجة مئوية خاصة الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية إلا يصرفها الله و الحالة الممطرة السادسة لعام1446هـ تتهيأ”
وأضاف” اللهم صيباً نافعاً مبروك الأمطار يا أهل المناطق الممطورة ..السحب بعضها رعدي ممطر على أجزاء من الشرقية فجر اليوم الأربعاء الساعة السادسة والربع
اليوم تنتهي الحالة الممطرة الخامسة لعام1446هـ بعد ان أثرت على معظم مناطق بأمطار كانت متفاوتة الغزارة من خفيفة إلى متوسطة وأحياناً غزيرة”.