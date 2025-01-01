فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية بالحرس الوطني (تجنيد - رجال)

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة، وذلك للوظائف العسكرية (تجنيد - رجال).

وأوضحت أن المؤهلات المطلوبة تشمل: لحملة الدبلوم: صيانة الطائرات، اتصالات (كلية الاتصالات والمعلومات)، فني صيانة حاسب آلي، تقنية إلكترونيات صناعية وتحكم آلي، محلل نظم، القوى الكهربائية، فني شبكات الحاسب الآلي، التبريد والتكييف، مشغل حاسب آلي، وميكانيكي سيارات لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وبيّنت الوزارة أن التقديم سيتم عبر بوابة التوظيف الموحدة بوزارة الحرس الوطني على الرابط ، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1446/7/5هـ عند الساعة 9:00 صباحًا، وحتى يوم الخميس الموافق 1446/7/9هـ عند الساعة 2:00 مساءً. ودعت الوزارة المتقدمين إلى تحري الدقة عند إدخال البيانات، والتأكد من مطابقة الشروط المطلوبة لضمان قبول الطلبات.