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آل الشيخ يدشن الأدلة الفنية لبناء وتطوير المساجد

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بحضور المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد الأمير سلطان بن سلمان، دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الأدلة الفنية لبناء وتطوير المساجد، الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد وذلك خلال الحفل الرسمي الذي أقيم بهذه المناسبة في الرياض.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية في كلمته بالحفل أن العمارة مرآة لكل حضارة وعنوان لأي أمة، و أنها هي التي تسفر عن عمق ثقافتها، وسمو قيمها، ورسوخ أزليتها وإرثها التليد، وبقاء أثرها الخالد. مضيفًا بأن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسعى كجزء لا يتجزأ من هذا المشروع الوطني الكبير لتطوير دورها الفاعل والمؤثر الذي يتكامل مع ما تبذله سائر الجهات الحكومية من جهد كبير لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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