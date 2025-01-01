آل الشيخ يدشن الأدلة الفنية لبناء وتطوير المساجد

وأكد وزير الشؤون الإسلامية في كلمته بالحفل أن العمارة مرآة لكل حضارة وعنوان لأي أمة، و أنها هي التي تسفر عن عمق ثقافتها، وسمو قيمها، ورسوخ أزليتها وإرثها التليد، وبقاء أثرها الخالد. مضيفًا بأن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسعى كجزء لا يتجزأ من هذا المشروع الوطني الكبير لتطوير دورها الفاعل والمؤثر الذي يتكامل مع ما تبذله سائر الجهات الحكومية من جهد كبير لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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