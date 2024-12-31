شكرا لمتابعة خبر عن عبدالعزيز القرشي يكشف: لم يسبق لي الزواج أبدًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسم المليونير عبدالعزيز القرشي الجدل حول زواجه، مؤكدًا بأنه لم يسبق له الزواج حتى الآن.

ورد القرشي على متابعة سألته عبر حسابه بتطبيق «سناب شات»، عن زواجه وعمره، ليوضح لها قائلاً : “غير متزوج ولم يسبق لي الزواج من قبل، هذا بالنسبة للسؤال الذي تكرر كثيرًا” .

وأردف: “عمري 35 سنة مواليد شهر 12 عام 1989، وأضاف ممازحًا : “محسوب على جيل الثمانينات بس أنا المفروض من التسعينات، لكن كلهم خير وبركة”.

وأثار مقطع عبدالعزيز القرشي تفاعلًا واسعًا بين النشطاء والمدونين، وجاءت التعليقات كالتالي: “عشان كذا مليونير” ، “35 مو كبير” ، “وصلت الرسالة” .