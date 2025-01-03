"هآرتس": صفارات الإنذار تدوي بغلاف غزة للمرة الثالثة منذ صباح اليوم

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار بغلاف قطاع غزة للمرة الثالثة منذ صباح اليوم. وأوضحت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن "صفارات الإنذار تدوي في منطقة نيرعام بغلاف غزة بعد رصد إطلاق صواريخ".

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