شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ حياة معتمرة يمنية من ورم في قاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي متخصص بمركز العلوم العصبية في مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمّع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة معتمرة يمنية بالعقد الرابع من العمر، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة استغرقت 8 ساعات لاستئصال ورم في قاع الجمجمة.

وأوضح تجمّع مكة المكرمة الصحي أن المعتمرة وصلت إلى المدينة الطبية بحالة طارئة تعاني من صداع حاد وفقدان في التوازن، وهي أعراض تفاقمت على مدار ثلاثة أيام قبل إحالتها، وبعد سلسلة من الفحوصات الطبية المتقدمة، تبين وجود ورم ضاغط على المخيخ وجذع الدماغ، مصدره العصب السمعي، مما استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا لإنقاذ حياتها.

ولفت النظر إلى أن العملية أجريت باستخدام تقنيات المراقبة العصبية المتطورة، حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الورم بالكامل مع الحفاظ على جميع الوظائف العصبية الحيوية, كما تم تركيب أنبوب لتصريف السائل النخاعي لضمان استقرار الحالة الصحية للمريضة بعد الجراحة.

وبين التجمّع الصحي، أن المريضة تلقت رعاية شاملة خلال فترة تنويمها في قسم العناية المركزة، تبعتها متابعة دقيقة في جناح التنويم بمركز العلوم العصبية حتى تماثلت للشفاء الكامل وقد غادرت المريضة المستشفى بحالة صحية مستقرة بعد أن استوفت كافة متطلبات العلاج.