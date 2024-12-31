31 ألف مدرسة و267 بلدية.. تفاصيل "إحصاءات الخدمات" في 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مترين.. ارتفاع الأمواج على مكة والمدينة المنورة وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية