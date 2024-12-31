شكرا لقرائتكم خبر عن 31 ألف مدرسة و267 بلدية.. تفاصيل "إحصاءات الخدمات" في 2023 والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت نتائج النشرة أن نسبة مدارس التعليم العام تمثل 78,1% بعدد 24,384 مدرسة، إذ تشكل نسبة مدارس التعليم الخاص 21,9%، فيما بلغَ إجمالي عدد الفنادق 1,161 فندقًا، وعدد وكالات السفر والسياحة 983 وكالة.

أما المكتبات العامة فبلغ عددها 48 مكتبة، كما بلغ إجمالي بيوت الشباب 24 بيتًا، وعدد المدن والأستادات

أمانات البلديات بالسعودية وأفادت نتائج النشرة بأن إجمالي عدد أمانات البلديات في المملكة بلغ 17 أمانة، وعدد البلديات 267 بلدية، وبلغ إجمالي عدد البلديات الفرعية 129 بلدية فرعية موزعة على جميع المناطق الإدارية.

فيما بلغ عدد فروع الهيئة العامة للأوقاف 4 فروع. أما فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة فقد بلغت 13 فرعًا تُشرف على 108 مكتباً فرعياً موزعة حول جميع مناطق المملكة.

بينما بلغَ إجمالي عدد المدن الصناعية 36 مدينة صناعية تحتوي على 3,819 مصنعًا من المصانع المنتجة، فيما بلغ إجمالي عدد فروع ومكاتب الأحوال المدنية 256 فرعًا، حيث تجاوزت العمليات التي نُفذت 4 ملايين عملية مقدمة للمستفيدين.

نتائج إحصاءات الخدمات في حين بلغ إجمالي عدد فروع البنوك التجارية بلغ 1,901 فرعًا، وتجاوز عدد أجهزة الصرف الآلي 15 ألف جهازاً، وبلغ عدد فروع الغرف التجارية 98 فرعًا على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وكشفت نتائج إحصاءات الخدمات 2023 أن مكاتب الضمان الاجتماعي بلغت 103 مكتبًا وفرعاً، كما بلغت مراكز التنمية الاجتماعية 40 مركزًا، ومكاتب العمل 38 مكتبًا.

ووصل عدد فروع ومكاتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى 23 فرعاً ومكتباً، كما بلغ عدد فروع بنك التنمية الاجتماعية 24 فرعًا، فيما بلغت فروع صندوق التنمية الزراعية 61 فرعًا موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

يُذكر أن إحصاءات الخدمات 2023 تهتم بحصر الخدمات المتوفِّرة وحفظ بياناتها مفصَّلةً وفق المناطق والمحافظات والمراكز والتجمعات السكانية بحسب التقسيم الإداري بالمملكة العربية الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات الخدمات 2023، وأظهرت النتائج أن عدد المدارس يصل إلى 31,231 مدرسة، كما بلغ عدد مراكز الهلال الأحمر 609، وعدد مراكز الدفاع المدني 765 مركزًا، وبلغ عدد الجوامع والمساجد 74,482 جامعًا ومسجدًا.وأوضحت نتائج النشرة أن نسبة مدارس التعليم العام تمثل 78,1% بعدد 24,384 مدرسة، إذ تشكل نسبة مدارس التعليم الخاص 21,9%، فيما بلغَ إجمالي عدد الفنادق 1,161 فندقًا، وعدد وكالات السفر والسياحة 983 وكالة.أما المكتبات العامة فبلغ عددها 48 مكتبة، كما بلغ إجمالي بيوت الشباب 24 بيتًا، وعدد المدن والأستادات الرياضية 22 مدينة على كافة مناطق ومحافظات المملكة، وبلغَ إجمالي عدد المطارات 29 مطاراً بإجمالي عدد رحلات تجاوز 800 ألف رحلة.وأفادت نتائج النشرة بأن إجمالي عدد أمانات البلديات في المملكة بلغ 17 أمانة، وعدد البلديات 267 بلدية، وبلغ إجمالي عدد البلديات الفرعية 129 بلدية فرعية موزعة على جميع المناطق الإدارية.فيما بلغ عدد فروع الهيئة العامة للأوقاف 4 فروع. أما فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة فقد بلغت 13 فرعًا تُشرف على 108 مكتباً فرعياً موزعة حول جميع مناطق المملكة.بينما بلغَ إجمالي عدد المدن الصناعية 36 مدينة صناعية تحتوي على 3,819 مصنعًا من المصانع المنتجة، فيما بلغ إجمالي عدد فروع ومكاتب الأحوال المدنية 256 فرعًا، حيث تجاوزت العمليات التي نُفذت 4 ملايين عملية مقدمة للمستفيدين.في حين بلغ إجمالي عدد فروع البنوك التجارية بلغ 1,901 فرعًا، وتجاوز عدد أجهزة الصرف الآلي 15 ألف جهازاً، وبلغ عدد فروع الغرف التجارية 98 فرعًا على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.وكشفت نتائج إحصاءات الخدمات 2023 أن مكاتب الضمان الاجتماعي بلغت 103 مكتبًا وفرعاً، كما بلغت مراكز التنمية الاجتماعية 40 مركزًا، ومكاتب العمل 38 مكتبًا.ووصل عدد فروع ومكاتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى 23 فرعاً ومكتباً، كما بلغ عدد فروع بنك التنمية الاجتماعية 24 فرعًا، فيما بلغت فروع صندوق التنمية الزراعية 61 فرعًا موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.يُذكر أن إحصاءات الخدمات 2023 تهتم بحصر الخدمات المتوفِّرة وحفظ بياناتها مفصَّلةً وفق المناطق والمحافظات والمراكز والتجمعات السكانية بحسب التقسيم الإداري بالمملكة العربية السعودية