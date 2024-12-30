الشورى يقر مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ، على مقترح مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها.

ويهدف مقترح مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها إلى تهيئة بيئة تشريعية تعمل على تطوير وتعزيز التعليم، من خلال إنتاج المواد التعليمية المساعدة التي تسهم في بناء جيل واعد يمتلك معارف وقدرات ومهارات تواكب التطورات التقنية والصناعية الحديثة، وتلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباته.

كما يهدف التعديل المقترح إلى دعم مشاركة الأفراد والخبراء المتخصصين في القطاعات كافة في إنتاج المواد التعليمية المساعدة، للاستفادة من خبراتهم في تحقيق تطلعات الدولة وتوجهاتها لتطوير العملية التعليمية وفق أحدث المستجدات العالمية في الساحة التعليمية، وتحقيق توجهات الدولة نحو تشجيع استثمارات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية في المناهج والتقنية والابتكار، وذلك من خلال إنتاج المواد التعليمية المساعدة بجميع أنواعها، بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها التعليم وتقنياته.

تشجيع الاستثمار

وضمن موضوعات مشاريع الاتفاقيات والمذكرات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وتونس للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، كما وافق على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد والمركز الوطني للاعتماد في كازاخستان للتعاون في مجال الاعتماد.

مذكرات تفاهم

ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة وبروناي دار السلام في مجال خدمات النقل الجوي.

ووافق المجلس أيضا على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

جلسة مباحثات رسمية

وفي شأن متصل، عقد رئيس مجلس الشورى آل الشيخ جلسة مباحثات رسمية في مقر المجلس بالرياض مع رئيس مجلس النواب الماليزي جواهري بن عبدول، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة على رأس وفد من مجلس النواب الماليزي.

وفي مستهل جلسة المباحثات رحب رئيس مجلس الشورى، برئيس مجلس النواب الماليزي، متمنيًا لمعاليه والوفد المرافق له طيب الإقامة في المملكة، منوهًا بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وما تشهده من تقدم وتطور مستمر.

وأشار الدكتور آل الشيخ، خلال جلسة المباحثات، إلى آلية عمل مجلس الشورى ونظامه ودوره الفاعل في المجالين التشريعي والرقابي، مؤكدًا أهمية الدبلوماسية البرلمانية بمختلف مناشطها المتعددة في التفاعل مع مختلف القضايا والموضوعات.

من جهته، أبدى رئيس مجلس النواب الماليزي سعادته بزيارة المملكة، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، منوهًا بما تشهده المملكة من قفزات تنموية وبما تحقق من منجزات رائدة في ظل رؤية المملكة 2030 في مختلف المجالات.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى في المملكة ومجلس النواب الماليزي وسبل تعزيزها وتطويرها لمستويات تخدم وتواكب المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين، من خلال الزيارات الثنائية وتبادل الخبرات البرلمانية، إضافة إلى بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

- تهيئة بيئة تشريعية تعمل على تطوير وتعزيز التعليم.

- دعم مشاركة الأفراد والخبراء المتخصصين في إنتاج المواد التعليمية المساعدة.

- تحقيق توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمارات في المناهج والتقنية والابتكار.