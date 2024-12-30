شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشهر للدول العربية.. "الجوازات" توضح مُدد صلاحية جواز السفر والان نبدء بالتفاصيل

جواز السفر السعودي

خدمات إلكترونية جديدة

خدمات "الجوازات" السعودية

مراحل تطور جواز السفر السعودي

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للجوازات، أن الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة.وأوضحت أنها لا تقل عن (3) أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و(6) أشهر لبقية الدول.وبينت أن بطاقة سجل الأسرة والهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول صاحبهما للسفر.وحثت "الجوازات" المواطنين على المسارعة إلى تجديد أو إصدار جوازات سفر جديدة قبل موعد السفر بوقت كافٍ.وأكدت أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها ووضعها في الأماكن الآمنة.وقبل يومين كانت دشنت المديرية العامة للجوازات، (4) خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر)، وذلك ضمن ملتقى أبشر السنوي العاشر 2024.جاء ذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.وتضمنت الخدمات الجديدة، "خدمتي إصدار وتجديد جواز السفر لأفراد الأسرة المحتضنين، خدمة تعديل الاسم المترجم للعمالة المنزلية، خدمة تعديل الاسم المترجم لأفراد أسرة المقيم".مدير عام الجوازات اللواء صالح المربع، أشار إلى أن الخدمات تأتي ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية.وبين أنها تستهدف توفير الوقت والجهد واختصار الإجراءات والارتقاء بجودة خدمات "الجوازات".وكذلك توفير الحلول الذكية والتحول الرقمي للإسهام في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.عبر عصور المملكة العربية السعودية حتى اليوم، برز جواز السفر السعودي الذي يمثّل هوية المواطن خارج المملكة، ووسيلة تنقله الرسمية للسفر بين الدول، وحظي بتطورات ومراحل تاريخية أكسبته احترام العالم أجمع.وكانت المديرية العامة للجوازات استعرضت في جناحها بمعرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الـ (9) ركنًا تاريخيًا لوثائق الجواز السعودي.وحكى جناحها المراحل التاريخية لجواز السفر السعودي، والحقب الزمنية التي مرّ بها، سواء في المسمى أو الشكل.وفي عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وقبل توحيد المملكة كاان يحمل مسمى (جواز سفر مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها)، وكانت تكتب معلومات صاحب الجواز بخط اليد.بعد هذه المرحلة، حدث تغيير بعد توحيد المملكة، إذ يُكتب الآن على غلاف الجواز "المملكة العربية السعودية" باللغتين العربية والإنجليزية، وعبارة "جواز سفر"، مع وجود الـ (سيفين والنخلة) في أعلى الغلاف، وتغير لونه للأخضر.