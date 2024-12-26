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وزير الخارجية يصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى دولة الكويت.
ويأتي ذلك للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي الـ (٤٦) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وزير الخارجية في الكويت

الاجتماع الاستثنائي الـ (٤٦) لدول الخليج

وكان في استقبال سموه في المطار الأميري في العاصمة الكويت الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
وصول وزير الخارجية إلى دولة الكويت

كما كان في استقباله، مساعد وزير خارجية دولة الكويت لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب عبدالرحمن البدر، وسمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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