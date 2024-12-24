شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع معتمدة للحلاقة الآمنة بجوار المسجد الحرام.. اعرفها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، ضرورة الحافظ على النظافة العامة بالتوجه إلى المراكز المعتمدة للحلاقة بجوار المسجد الحرام.

وكشفت الهيئة عبر حسابها بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، عن أمكان المراكز المعتمدة للحلاقة، وهي كالآتي:

الساحة الجنوبية "برج الساعة"

الساحة الشرقية "بجوار مكتبة مكة المكرمة".

مصليات كبار السن

مصليات الرجال

الدور الأول مقابل جسر الشبيكة باب ( 68 ).

الدور الأول مقابل باب ( 91 ).

مصلى الساحة الجنوبية (جسر أجياد).

مصلى الساحة الغربية (الشبيكة).

مصليان التوسعة السعودية الثالثة (باب (123).

مصلى الساحة الشرقية.

مصليات النساء

الدور الأرضي باب (88)

الدور الأول الشبيكة باب (65).

مصلى (15) المطل على صحن المطاف.

مصلى الساحة الجنوبية (جسر أجياد).

مصلى الساحة الغربية (الشبيكة).

مصلى الساحة الشرقية.

سبق وأوضحت الهيئة، أن مصليات ذوي الإعاقة وكبار السن جرى تجهيزها قرب الأبواب، ومزودة بماء زمزم ومصاحف.وأشارت إلى الأماكن الخاصة بمصليات ذوي الإعاقة وكبار السن بالمسجد الحرام، التي يستطيع ضيوف الرحمن الاستفادة منها، هي كالآتي: