شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يحذر من طقس بارد طوال الأسبوع: لبسوا عيالكم ثقيل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعا المتخصص في علوم الطقس، خالد الزعاق، المواطنين إلى تجهيز أطفالهم بملابس شتوية ثقيلة خلال الأسبوع الجاري، بسبب انخفاض درجات الحرارة المتوقع.

وأشار الزعاق إلى أن الطقس سيكون باردًا جدًا، مع احتمال تشكل الصقيع في المنازل، مما يستدعي حرص الأهالي على توفير ملابس دافئة لأطفالهم، خصوصًا الجوارب التي تُعدّ جزءًا أساسيًا في الحفاظ على دفء الجسم.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالملابس الشتوية وتجنب التبخل في اختيارها، لضمان سلامة الصغار في ظل الطقس البارد.