شكرا لمتابعة خبر عن المسند: تباين حراري لافت غداً مع توغل منخفض السودان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، أن يوم غد الجمعة سيشهد تفاعلاً جوياً لافتاً في أجواء المملكة نتيجة لتوغل المنخفض الحراري المعروف بمنخفض البحر الأحمر (منخفض السودان).

وذكر المسند أن هذا المنخفض سيدفع معه الرطوبة والأجواء الدافئة نسبياً باتجاه المملكة، في الوقت الذي تتوغل فيه كتلة باردة وجافة قادمة من الشمال الشرقي.

وهذا التصادم بين الكتلتين سيؤدي إلى تفاوت واضح في درجات الحرارة بين مناطق المملكة، حيث ستكون المناطق الشرقية أبرد من الغربية، بينما تتوسط المنطقة الوسطى هذه الحالة.