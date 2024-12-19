شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تستدعي أكواب السفر ستانلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء أكواب السفر ستانلي” STANLEY ” Trigger Action & Switchback” وذلك لوجود خلل في غطاء الكوب .

ونوهت الوزارة في بيان لها أن هذا الخلل قد يؤدي إلى انفصاله أثناء الاستخدام، مما قد يتسبب في خطر الإصابة بحروق.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء المطلوب هو التوقف فوراً عن استخدام المنتج المشمول والتواصل مع متجر الشراء لإعادة المنتج أو التواصل مع الشركة الصانعة من خلال رابط الاستدعاء لتوفير غطاء بديل مجاناً.