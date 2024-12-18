شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يكشف مواطن الإلهام في خفة الظل خلال ملتقى صناع التأثير والان نبدء بالتفاصيل

ملتقى صناع التأثير

الدمام - شريف احمد - شارك نجم الكوميديا محمد هنيدي رحلته في عالم الفن، وسلّط الضوء على مواطن الإلهام في خفة الظل، وذلك في ملتقى صُنّاع التأثير ImpaQ.وجاءت الجلسة المنعقدة اليوم 18 ديسمبر، تحت عنوان "هنيدي.. ما وراء الشاشة".برعاية وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، انطلقت اليوم فعاليات ملتقى "صُنّاع التأثير ImpaQ" في الدرعية، بحضور نخبة من المؤثرين العالميين والخبراء وصُنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.ويُعد الملتقى الأكبر من نوعه في المملكة، حيث يُقام على مساحة تزيد عن 23 ألف متر مربع، ويضم ثلاث مناطق رئيسة: "مساحة الابتكار”، التي تحتضن الجلسات الحوارية والفعاليات الكبرى، و”مساحة التأثير”، التي تتيح للمؤثرين مشاركة تجاربهم الإلهامية مع الجماهير، و”مساحة المعمل”، المخصصة لتقديم ورش العمل الإبداعية والتقنية.ويشتمل الملتقى، الذي يستمر يومين، على أكثر من 40 فعالية متنوعة، تغطي 12 ساعة يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى منتصف الليل، متناولًا 14 مجالًا من مجالات التأثير، من بينها الإعلام، والذكاء الاصطناعي، والرياضة، والسياحة، والترفيه، والثقافة.