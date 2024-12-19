شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. زيادة المعاشات فى يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر
كتب محمود راغبالخميس، 19 ديسمبر 2024 12:02 ص
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
شروط التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة والمستندات المطلوبة
الشتاء يدق الأبواب.. الفصل يبدأ رسمياً السبت 21-12-2024
سعر الذهب يتراجع قبل لحظات من إعلان أسعار الفائدة الأمريكية
رئيس الوزراء يلتقى عددا من مسئولى الشركات الإماراتية لمناقشة التعاون المشترك
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزارى الـ21 لمنظمة الدول الثمانى النامية
زيادة المعاشات فى يناير 2025.. اعرف المستهدفين من رفع الحدين الأدنى والأقصى
أول قاضية جنايات لـ"الخليج 365": أتفهم مشاعر المرأة ولا أتعاطف فى قضاياهن
منظمة الصحة العالمية: الإبلاغ عن 733 ألفا و956 حالة إصابة بالكوليرا من 33 دولة
الأرصاد تحذر من حالة جوية سريعة وأمطار وسيول بدء من الخميس 19-12-2024
وزارة الداخلية تكشف حقيقة عثور شخص على 8 ملايين جنيه فى "شوال": مختلقة
شيخ الأزهر يستقبل رئيس إندونيسا ويتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة
الرئيس السيسي: هناك توافق على أهمية التعاون بين مصر وإندونيسيا فى قضايا المنطقة
الإحصاء: 1.39 مليار دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا
تعليم الجيزة توضح سبب عقد امتحان المواد غير المضافة أيام 2 - 4 - 5 -9 يناير
وزارة التضامن تنظم ورشة للتدريب على تقديم التدريبات الدامجة لذوى الهمم
الزراعة توقع بروتوكول تعاون مع كبرى الشركات الإيطالية لإنتاج تقاوى الخضر
المديريات التعليمية: تقييمات أولى وثانية ابتدائى تقيس أداء التلاميذ فى المنهج
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