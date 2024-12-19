أخبار × 24 ساعة.. زيادة المعاشات فى يناير 2025

إزاى تكسب 15 ألف جنيه من شهادة الادخار 30%؟ الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 06:39 م

شركات المحمول ترفع أسعار الباقات والفواتير مع تثبيت أسعار كروت الشحن الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 05:00 م

الأرصاد تحذر من حالة جوية سريعة وأمطار وسيول بدء من الخميس 19-12-2024 الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 06:18 م

شيكو لـ الخليج 365 عن إصابته: ما فيش كسر فى الساق غُرز كتير بس الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 05:40 م

الأهلى خارج بطولة كأس مصر 2024 بسبب الاعتذار عن مباراة فاركو الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 04:30 م

الرئاسة التركية: أردوغان سيحضر قمة "الثماني النامية" في مصر الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 04:31 م

رسوم تسجيل شقة فى الشهر العقارى بعقد ابتدائى والمستندات المطلوبة الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 12:19 م

ما تطورات موقف علي معلول مع الأهلى قبل انتقالات انتقالات يناير؟ الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 03:20 م

والد زيزو لـ"الخليج 365": نجلى مستمر مع الزمالك والتجديد منتهى الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 03:41 م

محمد عبد المنعم على رأس قائمة المرشحين لتدعيم الأهلى بمونديال الأندية الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 04:00 م

سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2024 قبل إعلان الفائدة الأميركية الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 03:56 م

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 02:19 م جوائز بطولة إنتركونتيننتال قبل نهائي ريال مدريد وباتشوكا.. إنفوجراف

احذروا المنخفض الجوى.. الأرصاد: صقيع يبدأ السبت وأمطار ببعض المناطق.. فيديو الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 04:00 م

القنوات الناقلة لمباراة نهائى كأس إنتركونتيننتال بين ريال مدريد وباتشوكا الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 03:30 م

45 ألف شهيد و107 ألاف مصاب جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 01:04 م

السكر بـ 30 جنيهًا.. أسواق اليوم الواحد تطرح جميع السلع الغذائية الأساسية الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 10:47 ص

المسطح المائى الأكثر ملوحة فى العالم.. لا يتجمد عند 50 درجة فهرنهايت الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 10:12 ص