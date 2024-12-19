أخبار مصر

أخبار × 24 ساعة.. زيادة المعاشات فى يناير 2025

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. زيادة المعاشات فى يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرئيسية أخبار عاجلة
معاشات
معاشات
  • Share on facebook
  • Share on twitter
  • Share on messenger
  • whats-app-32-bg.png

كتب محمود راغب

الخميس، 19 ديسمبر 2024 12:02 ص

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

شروط التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة والمستندات المطلوبة

الشتاء يدق الأبواب.. الفصل يبدأ رسمياً السبت 21-12-2024

سعر الذهب يتراجع قبل لحظات من إعلان أسعار الفائدة الأمريكية

رئيس الوزراء يلتقى عددا من مسئولى الشركات الإماراتية لمناقشة التعاون المشترك

وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزارى الـ21 لمنظمة الدول الثمانى النامية

زيادة المعاشات فى يناير 2025.. اعرف المستهدفين من رفع الحدين الأدنى والأقصى

أول قاضية جنايات لـ"الخليج 365": أتفهم مشاعر المرأة ولا أتعاطف فى قضاياهن

منظمة الصحة العالمية: الإبلاغ عن 733 ألفا و956 حالة إصابة بالكوليرا من 33 دولة

الأرصاد تحذر من حالة جوية سريعة وأمطار وسيول بدء من الخميس 19-12-2024

وزارة الداخلية تكشف حقيقة عثور شخص على 8 ملايين جنيه فى "شوال": مختلقة

شيخ الأزهر يستقبل رئيس إندونيسا ويتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة

الرئيس السيسي: هناك توافق على أهمية التعاون بين مصر وإندونيسيا فى قضايا المنطقة

الإحصاء: 1.39 مليار دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا

تعليم الجيزة توضح سبب عقد امتحان المواد غير المضافة أيام 2 - 4 - 5 -9 يناير

وزارة التضامن تنظم ورشة للتدريب على تقديم التدريبات الدامجة لذوى الهمم

الزراعة توقع بروتوكول تعاون مع كبرى الشركات الإيطالية لإنتاج تقاوى الخضر

المديريات التعليمية: تقييمات أولى وثانية ابتدائى تقيس أداء التلاميذ فى المنهج

 

 

المعاشات معاشات يناير زيادة المعاشات رفع المعاشات

انسخ الرابط Short URL Copy

  • Share on facebook
  • Share on twitter
  • Share on messenger
  • whats-app-32-bg.png

Trending Plus

الخليج 365 Trending

إزاى تكسب 15 ألف جنيه من شهادة الادخار 30%؟ الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 06:39 م
شركات المحمول ترفع أسعار الباقات والفواتير مع تثبيت أسعار كروت الشحن الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 05:00 م
الأرصاد تحذر من حالة جوية سريعة وأمطار وسيول بدء من الخميس 19-12-2024 الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 06:18 م
شيكو لـ الخليج 365 عن إصابته: ما فيش كسر فى الساق غُرز كتير بس الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 05:40 م
الأهلى خارج بطولة كأس مصر 2024 بسبب الاعتذار عن مباراة فاركو الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 04:30 م
الرئاسة التركية: أردوغان سيحضر قمة "الثماني النامية" في مصر الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 04:31 م
رسوم تسجيل شقة فى الشهر العقارى بعقد ابتدائى والمستندات المطلوبة الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 12:19 م
ما تطورات موقف علي معلول مع الأهلى قبل انتقالات انتقالات يناير؟ الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 03:20 م
والد زيزو لـ"الخليج 365": نجلى مستمر مع الزمالك والتجديد منتهى الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 03:41 م
محمد عبد المنعم على رأس قائمة المرشحين لتدعيم الأهلى بمونديال الأندية الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 04:00 م
سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2024 قبل إعلان الفائدة الأميركية الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 03:56 م
جوائز بطولة إنتركونتيننتال قبل نهائي وباتشوكا.. إنفوجراف الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 02:19 م
احذروا المنخفض الجوى.. الأرصاد: صقيع يبدأ السبت وأمطار ببعض المناطق.. فيديو الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 04:00 م
القنوات الناقلة لمباراة نهائى كأس إنتركونتيننتال بين ريال مدريد وباتشوكا الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 03:30 م
45 ألف شهيد و107 ألاف مصاب جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 01:04 م
السكر بـ 30 جنيهًا.. أسواق اليوم الواحد تطرح جميع السلع الغذائية الأساسية الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 10:47 ص
المسطح المائى الأكثر ملوحة فى العالم.. لا يتجمد عند 50 درجة فهرنهايت الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 10:12 ص
الليلة الأولى لعصام صاصا فى السجن عقب صدور حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 10:26 ص

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ محمد الجيلانى رائد الساحة الجيلانية بالأقصر عن عمر يناهز 80 عامًا موعد مباريات اليوم الخميس 19 – 12- 2024 في دورى nile زوج يطالب محكمة الأسرة بالتمكين المشترك لمسكن الزوجية وجيه أحمد يرحب بالعمل مع الخبير الأجنبى فى رئاسة لجنة الحكام رادار المرور يلتقط 1197 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 18 - 12 - 2024 الشتاء يدق الأبواب.. الفصل يبدأ رسمياً السبت 21-12-2024 الأرصاد تحذر من حالة جوية سريعة وأمطار وسيول بدء من الخميس 19-12-2024 سعر الجنيه الذهب اليوم ينخفض 200 جنيه.. شوف بقى بكام؟ صدور حكم ضد رئيس فرنسا الأسبق ساركوزى بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني لعام

48 ساعة تحدد موقف عطية الله من قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام بطل الجزائر شركات المحمول ترفع أسعار الباقات والفواتير مع تثبيت أسعار كروت الشحن العدالة على موعد مع "عشاء الموت".. عندما يصبح الزوج قاتلا النيابة تباشر التحقيقات فى حريق شقة النبى دانيال بالإسكندرية لوحة سيارة "ن م ر- 7" مميزة بالمزاد يصل سعرها 515 ألف جنيه إقلاع أول طائرة سورية منذ سقوط الأسد من مطار دمشق إلى حلب.. مطالبات بتدمير مخزون السلاح الكيميائى.. الأكراد يقترحون إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعين العرب.. والنمسا تسعى لوضع استراتيجية أوروبية لإعادة السوريين محطات كاريمان فى ذكرى ميلادها.. قصتها مع إسماعيل ياسين وبطلة فرقته 3 سنوات الطقس غدًا الخميس 19-12-2024.. شبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 14 درجة جوائز بطولة إنتركونتيننتال قبل نهائي ريال مدريد وباتشوكا.. إنفوجراف الإسماعيلى يكشف آخر تطورات أزمة الجزائرى بن خماسة

لا يفوتك

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد على خطوط السكة الحديد الخميس، 19 ديسمبر 2024 01:00 ص
الفئات المكرمة فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025.. انفوجراف الخميس، 19 ديسمبر 2024 01:00 ص

أسعار اللحوم فى أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة.. السودانى بـ275 جنيهًا الخميس، 19 ديسمبر 2024 12:40 ص
تفاصيل قرار شركات المحمول برفع أسعار الفواتير وتثبيت كروت الشحن.. فيديو الخميس، 19 ديسمبر 2024 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19-12-2024 بالقاهرة والمحافظات الخميس، 19 ديسمبر 2024 12:00 ص
طقس اليوم الخميس 19-12-2024.. شبورة صباحًا وأمطار ليلية على القاهرة الخميس، 19 ديسمبر 2024 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-12-2024 بمحافظات الجمهورية الخميس، 19 ديسمبر 2024 12:00 ص
71 يوما تفصلنا عن موعد بداية شهر رمضان 2025 الخميس، 19 ديسمبر 2024 12:00 ص
الريال ضد باتشوكا.. مودريتش الأكثر تتويجا بالألقاب مع الملكى بـ28 بطولة الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 11:54 م
الريال ضد باتشوكا.. أنشيلوتي المدرب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ الملكي الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 10:12 م
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل استهداف مستشفيات شمال قطاع غزة الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 09:55 م
الرئيس الإيرانى يصل القاهرة للمشاركة فى قمة "الثمانى النامية" الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 09:55 م
المزيد من Trending Plus

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا