شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة.. السودانى بـ275 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن أسعار اللحوم والدواجن بـ أسواق اليوم الواحد، والتي افتتحتها المحافظة، مؤخرًا، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

وتطرح أسواق اليوم الواحد بالمحافظة، كيلو اللحوم السوداني بـ275 جنيهًا بدلًا من 285 جنيهًا، والدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا للكيلو، وذلك ضمن ما يطرحه من سلع غذائية أساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والخضراوات والفواكه.

وتعد مبادرة سوق اليوم الواحد جزءًا من الجهود الحكومية، التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، إذ توفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

وتطرح أسواق جميع السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات والتوابل بأنواعها، ومنتجات الأجبان والألبان، ومنتجات المخابز، والعصائر، والخضراوات والفواكه، واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى المنظفات.

وتوفر الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و 28 جنيهًا للكيلو "حسب نسبة الكسر"، والسكر بسعر 30 جنيهًا للكيلو، وزيت الخليط زنة 800 مللي بـ50 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا.