شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة ترصد ظاهرة إكليل القمر اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد سماء الوطن العربي مساء اليوم، ظاهرة “إكليل القمر” التي تُعد من الظواهر البصرية الجميلة التي يكثر رصدها خلال فصل الشتاء عبارة عن طوق من الضوء حول القمر يسمى “الإكليل” يشاهد بالعين المجردة يتكون من عدة ألوان مثل الأحمر والأصفر والأزرق, ويختلف في حجمه وشكله وشدته.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أن طوق إكليل القمر يتشكل عندما يمر ضوء القمر عبر قطرات الماء الصغيرة جدًا في الغيوم الرقيقة العالية, حيث تعمل هذه القطرات على تداخل الضوء وتشتيته، مما يؤدي إلى ظهور طوق يتميز بألوانه الزاهية والمتدرجة التي تشبه ألوان قوس قزح.

يُذكر أن أفضل وقت لرصد طوق إكليل القمر عندما يكون القمر في طور البدر المكتمل مقارنة مع باقي أطوار القمر, وذلك لأن كمية الضوء كبيرة ولكن يمكن أن تتشكل الظاهرة في باقي الأطوار.