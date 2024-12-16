أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى انه "إنطلاقا من الاستحقاقات المهمة المقبلة على لبنان فإن هذا الاسبوع مهم جدً حيث سيتم التواصل مع الافرقاء السياسيين المهتمين بملف رئاسة الجمهورية من جهة، كما سنتحدث عن تداعيات الاحداث الاخيرة في سوريا وتأثيرها على لبنان وكيفية حماية إستقراره سياسيا، من إنتخاب رئيس وتشكيل حكومة والحفاظ على وحدة وسيادة لبنان".
ولفت بوصعب في تصريح له بعد لقائه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في مقره في بكفيا، الى ان "هذه الزيارة تأتي استكمالا للقاءات الماضية"، واكد ان "هذا الأسبوع حاسم بالمفاوضات والتشاور للوصول الى أسماء تحظى بتقاطع من كل الافرقاء من كل الاتجاهات"، رافضا "فكرة كسر فريق على حساب آخر او فرض مرشح من دون التوافق مع بعض أفرقاء المعارضة، لذلك العمل اليوم هو على إيجاد أسماء تستطيع أن تحظى بأكثر من 68 صوتا للوصول الى رئيس بجلسة 9 كانون الثاني"، آملا "ألا يستغل أحد أي سبب لعرقلة الجلسة بأعمال أمنية أو غيرها لان لبنان على المحك".
وردا على سؤال حول نصاب الجلسة، لفت بو صعب الى أن "تأمين نصاب الجلسة يقع على عاتق الكتل النيابية والنواب"، مؤكدا "العمل على عدم فقدان النصاب"، معتبرا ان "الخروج من الجلسة هروب من الواقع".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب بعد لقائه رئيس الكتائب: هذا الاسبوع حاسم ونرفض فكرة كسر فريق على حساب آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.