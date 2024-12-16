"الجديد": موفد قطري يصل غداً الى بيروت و سيبحث الملفات المتعلقة بالمستجدات السورية واللبنانية

أفادت معلومات "الجديد"، بأن "وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي يؤكد المتابعة القطرية لإتفاق الجنوب والاستعداد لمساعدة لبنان في النهوض وإعادة الاعمار"، لافتةً الى أن "الخليفي أكد دعم انتخاب الرئيس في جلسة التاسع من كانون الثاني من غير أن يزكي أي إسم رئاسي".

وذكرت المعلومات، أن "الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني يصل غداً الى بيروت و سيبحث الملفات المتعلقة بالمستجدات السورية واللبنانية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي"، مضيفةً "المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا جرى استبداله بأحد الامراء في متابعة الملف اللبناني".