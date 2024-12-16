أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على المجازر المستمرة بحق إخواننا في غزة، وإسنادا لمقاومتها العزيزة وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين٢".
وكدت القوات، أنها "مستمرة في مواصلة تنفيذ عملياتها العسكرية وضرب كافة الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
وشدد على أنها "ومعها كافة أبناء الشعب اليمني العزيز المجاهد على استعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي أمريكي يستهدف اليمن وذلك بمزيد من العمليات العسكرية النوعية والمؤثرة".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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