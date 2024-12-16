شكرا لمتابعة خبر عن المسند: النوم في المناطق المرتفعة أكثر دفئًا في فصل الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشار الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، إلى تأثير الارتفاعات المختلفة على درجات الحرارة في فصل الشتاء أثناء المبيت في البر، مشيرًا أنه عادةً ما يفضل البعض المناطق المنخفضة هروبًا من البرد، معتقدين أنها أدفأ.

وأوضح المسند أن الواقع مختلف؛ فالهواء البارد أثقل من الهواء الحار، مما يجعله يتجمع في المنخفضات خلال الليل، خاصة عند الفجر، مسببًا تكون الصقيع.

ونصح بالنوم في المناطق المرتفعة نسبيًا، بشرط أن تكون الرياح ساكنة، حيث تكون درجات الحرارة أقل انخفاضًا مقارنة بالمناطق المنخفضة.

واختتم أنه وفقًا لتجربته الشخصية فإن درجة الحرارة فوق الكثيب تكون أعلى بحوالي 5 درجات من النقرة (المنخفض) عند السكون التام للرياح، أما في حالة نشاط الرياح، فإن المناطق المرتفعة تكون أبرد بشكل عام.