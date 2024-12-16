قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها الكائن في محلة برج أبو حيدر ولم تَعُد

عمّمت المديرية العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة فرح جواد الحاج (مواليد عام 1995، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 23-11-2024 منزلها الكائن في محلة برج أبو حيدر، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
وطلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشّرطة القضائية على الرقم 810170-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات"
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