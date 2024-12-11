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شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون يهنئ القيادة بمناسبة الفوز باستضافة كأس العالم 2034 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وللشعب السعودي بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.
وأكد الأمين العام أن اختيار المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 يجسد مكانتها الدولية المرموقة ويعكس قدراتها الاستثنائية في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وتفوقها في التخطيط الاستراتيجي ورؤيتها المستقبلية الطموحة لاستضافة أبرز الأحداث العالمية، مستندة بذلك على قدرات الكوادر السعودية في جميع القطاعات وإمكانياتها المتطورة وبنيتها التحتية المتكاملة.
وأشار إلى أن الحدث سيكون كذلك فرصة ذهبية لإظهار القيم العربية الأصيلة وتعزيز التلاحم بين شعوب العالم، ويمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء دول مجلس التعاون، ويعزز من مكانة المنطقة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد الأمين العام أن اختيار المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 يجسد مكانتها الدولية المرموقة ويعكس قدراتها الاستثنائية في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وتفوقها في التخطيط الاستراتيجي ورؤيتها المستقبلية الطموحة لاستضافة أبرز الأحداث العالمية، مستندة بذلك على قدرات الكوادر السعودية في جميع القطاعات وإمكانياتها المتطورة وبنيتها التحتية المتكاملة.
كأس العالم 2034وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا في استضافة كأس العالم 2034، مؤكدًا تيقنه الراسخ وثقته الكبيرة في قدرة المملكة على تقديم نسخة استثنائية من البطولة تعكس تطلعاتها وتبرز ثقافتها الغنية وتراثها العريق.
وأشار إلى أن الحدث سيكون كذلك فرصة ذهبية لإظهار القيم العربية الأصيلة وتعزيز التلاحم بين شعوب العالم، ويمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء دول مجلس التعاون، ويعزز من مكانة المنطقة على الساحتين الإقليمية والدولية.