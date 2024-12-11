شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يستقبل وفود سبع دول أجنبية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية