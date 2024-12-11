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شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يستقبل وفود سبع دول أجنبية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة التي تقام تحت شعار "عز لأهلها" زوارًا أجانب من سبع دول يمثلون جهات دبلوماسية وحكومية وشركات خاصة من: فرنسا، السويد، اليابان، روسيا، بريطانيا، وكولومبيا، نيجيريا. حيث اطلعوا على تفاصيل المهرجان الذي يحتفي بتراث الإبل العريق في الصياهد شمال الرياض.
وأشاد الوفد البريطاني بحجم التنظيم والابتكار في تقديم المهرجان، مؤكدين أن الفعاليات تعكس جزءًا فريدًا من الثقافة السعودية، مثمنين الحرفية العالية في تصميم المنافسات وآليات التحكيم، مشيرين إلى أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يقدم صورة مبهرة تعزز من جاذبية المملكة كوجهة ثقافية وسياحية.
جولة بأروقة المهرجانوتجوّل الضيوف في أروقة المهرجان، حيث تعرفوا على أنواع الإبل وألوانها، إلى جانب شروط المسابقات وآليات التحكيم، كما تابعوا منافسات الهجيج وشاهدوا شوط سيف الملك لفئة لون الحمر، معربين عن إعجابهم بحجم الجهود المبذولة لتقديم فعاليات تعكس ثقافة المملكة وتراثها بشكل احترافي ومبتكر.
إشادات بتنظيم مهرجان الإبلوعبّرت الفرنسية سيفانا لوردي، التي تزور المهرجان للمرة الأولى، عن انبهارها بالتطورات التقنية والتنظيمية التي يشهدها المهرجان، مؤكدة أن الإبل تُعد رمزًا ثقافيًا أصيلًا يرتبط بتراث المملكة، وأن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعريف الزوار الأجانب بأهميته التاريخية.
وأشاد الوفد البريطاني بحجم التنظيم والابتكار في تقديم المهرجان، مؤكدين أن الفعاليات تعكس جزءًا فريدًا من الثقافة السعودية، مثمنين الحرفية العالية في تصميم المنافسات وآليات التحكيم، مشيرين إلى أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يقدم صورة مبهرة تعزز من جاذبية المملكة كوجهة ثقافية وسياحية.