شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "الرواد لإدارة الأزمات" ينظمون زيارة لمركز العمليات بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفدٌ من منسوبي جمعية الرواد لإدارة الأزمات والكوارث والدعم، مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.

التقنيات المستخدمة واطلع الوفد على أقسام المركز والتقنيات المتطورة، المستخدمة لتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، وسرعة ودقة الاستجابة للبلاغات المختلفة التي يستقبلها، وجهوده في تقديم الخدمات الأمنية والطارئة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

خدمات المركز ويخدم مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة (16) محافظة، إضافة إلى مدينة مكة المكرمة، ووحد عمل (47) غرفة عمليات في مكان واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911)، ويختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة.