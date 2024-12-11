السعودية | أمانة المدينة تعتمد تنفيذ مشروع صحي بالمدينة المنورة

ويشتمل المشروع الصحي على مستشفى رعاية ممتدة، وإعادة للتأهيل الطبي، بالإضافة إلى فندق للإقامة الطبية، وتبلغ مساحة المشروع قرابة 8300 متر مربع إذ تهدف الأمانة إلى تقديم أفضل الخدمات للمرضى، وتقديم تجربة عميل بأعلى مستويات الجودة والسلامة، مع مراعاتها لاختيار موقع مناسب للمشروع قريب من الخدمات العامة .

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع