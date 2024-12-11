السعودية | أمانة المدينة تعتمد تنفيذ مشروع صحي بالمدينة المنورة

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمانة المدينة تعتمد تنفيذ مشروع صحي بالمدينة المنورة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ مشروع صحي بحي الجماوات بالمدينة المنورة ؛ وذلك لتحفيز الاستثمار الصحي وتحقيق أفضل الخدمات الطبية في المدينة المنورة .
ويشتمل المشروع الصحي على مستشفى رعاية ممتدة، وإعادة للتأهيل الطبي، بالإضافة إلى فندق للإقامة الطبية، وتبلغ مساحة المشروع قرابة 8300 متر مربع إذ تهدف الأمانة إلى تقديم أفضل الخدمات للمرضى، وتقديم تجربة عميل بأعلى مستويات الجودة والسلامة، مع مراعاتها لاختيار موقع مناسب للمشروع قريب من الخدمات العامة .
يأتي ذلك ضمن استراتيجية الأمانة لتعزيز وتنمية القطاع الصحي بمنطقة المدينة المنورة.
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