السعودية | إخلاء طبي لمواطنة حالتها حرجة من مصر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أعلنت سفارة المملكة لدى مصر، نقل مواطنة حالتها الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجها في المملكة.

وأكدت السفارة، أن الإخلاء يأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على أبناء الوطن، كما أعربت عن تمنياتها للمواطنة بالشفاء العاجل.

وتولي المملكة اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة مواطنيها، سواء داخل الوطن أم خارجه، حيث يُعَدّ الإخلاء الطبي أحد أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة لضمان توفير الرعاية الصحية العاجلة للمحتاجين.

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