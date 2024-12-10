شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ جون ماهاما بفوزه بالانتخابات الرئاسية في غانا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد جون دراماني ماهاما بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية غانا.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، معبرا عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والرقي.