شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الحرمين" تكشف عن مواقع الحلاقة الآمنة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

مواقع معتمدة

أخبار متعلقة القبض على شخص لترويجه نبات القات المخدر بعسير في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. المملكة نموذج لصون الحقوق

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفير مواقع مخصصة للحلاقة الآمنة بجوار المسجد الحرام لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن، خلال أداء مناسكهم وضمن جهودها في تعزيز البيئة الصحية والمحافظة على نظافة وسلامة المسجد الحرام والمناطق المحيطة به.وتشمل هذه المواقع الساحة الجنوبية برج الساعة والساحة الشرقية بجوار مكتبة مكة المكرمة، وهي مجهزة بأحدث المعايير لضمان تقديم خدمات مريحة وآمنة.أشارت الهيئة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن باستخدام المواقع المعتمدة وتجنب الحلاقة العشوائية داخل المسجد الحرام وساحاته، لما لذلك من تأثير مباشر على النظافة العامة وحماية البيئة المقدسة.وأكدت أن هذه التوجيهات تأتي في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات التي تسهم في تسهيل مناسك الحجاج والمعتمرين بما يحقق راحتهم وسلامتهم.كما شددت الهيئة على أهمية تعاون الجميع في الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية وتحقيق تجربة روحانية متكاملة لضيوف الرحمن ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتوفير بيئة ملائمة تلبي تطلعات الزوار والمصلين.