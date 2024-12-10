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"هيئة الحرمين" تكشف عن مواقع الحلاقة الآمنة لضيوف الرحمن

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عبدالعزيز العمري – مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفير مواقع مخصصة للحلاقة الآمنة بجوار المسجد الحرام لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن، خلال أداء مناسكهم وضمن جهودها في تعزيز البيئة الصحية والمحافظة على نظافة وسلامة المسجد الحرام والمناطق المحيطة به.
وتشمل هذه المواقع الساحة الجنوبية برج الساعة والساحة الشرقية بجوار مكتبة مكة المكرمة، وهي مجهزة بأحدث المعايير لضمان تقديم خدمات مريحة وآمنة.

مواقع معتمدة


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أشارت الهيئة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن باستخدام المواقع المعتمدة وتجنب الحلاقة العشوائية داخل المسجد الحرام وساحاته، لما لذلك من تأثير مباشر على النظافة العامة وحماية البيئة المقدسة.
وأكدت أن هذه التوجيهات تأتي في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات التي تسهم في تسهيل مناسك الحجاج والمعتمرين بما يحقق راحتهم وسلامتهم.

كما شددت الهيئة على أهمية تعاون الجميع في الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية وتحقيق تجربة روحانية متكاملة لضيوف الرحمن ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتوفير بيئة ملائمة تلبي تطلعات الزوار والمصلين.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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