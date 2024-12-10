10 مشاريع ومبادرات للطلبة المحتاجين

وتتمثل أبرز المشاريع والمبادرات في الإعانة المالية على دفعتين في العام الدراسي، ووجبتي التي تسهم في سد احتياجات الطلاب والطالبات الضرورية، فضلا عن تأمين الكسوة للطلاب والطالبات في القرى والهجر النائية، ودعم طلبة تكافل بحواسيب لوحية مزودة بخدمة الإنترنت، وتدريب الطلبة في مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
مشاريع ومبادرات
• الإعانة المالية
على دفعتين في العام الدراسي، تشمل 3 برامج رئيسية: "الكسوة، الوجبة، الحقيبة المدرسية"
• وجبتي
يسهم في سد إحدى احتياجات الطلاب والطالبات الضرورية في المدارس التي تقع على الحد الجنوبي للمملكة في مناطق تعتبر نائية
• كسوتي
تأمين الكسوة للطلاب والطالبات في القرى والهجر النائية لاسيما التي تنخفض فيها درجات الحرارة في الشتاء بشكل كبير
• التمكين الرقمي
دعم طلبة تكافل بحواسيب لوحية مزودة بخدمة الإنترنت لتمكينهم من الاستفادة من التقنية وما توفره من مصادر معرفية واسعة.
• التدريب
تدريب الطلبة في مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، للتدريب على اختبارات القياس.
• جائزة التفوق
تقدم للصف الثاني والثالث ثانوي لتكون حافزاً على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق.
• الكتاب الإلكتروني
يهدف إلى تنمية حب القراءة لدى الطلبة وتشجيعهم على التأليف والنشر
• الدروس الخصوصية
توظيف التقنية وأحدث وسائل التعليم عن بعد لتقديم دروس تقوية أو حصص خاصة، لدعم الطلاب دعماً علميًا لتحسين مستواهم الدراسي وتمكينهم من التفوق، لطلاب مرحلتي المتوسطة والثانوية عبر بوابة الطلاب.
• الحج
تمكن الطالب أو الطالبة من إفادة والديه أو إخوته لأداء فريضة الحج.
• التجسير
توفير فرص دراسية أو تدريبية أو وظيفية مناسبة للطلبة بعد التخرج من المرحلة الثانوية.
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