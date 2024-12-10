السعودية | بعد منحه جائزة “رجل العام” من المجلس العالمي للملاكمة.. تركي آل الشيخ يهدي هذا الإنجاز لسمو ولي العهد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

منح المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، جائزة “رجل العام” لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء الاثنين في مدينة هامبورغ الألمانية، تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في تطوير ونشر الملاكمة على الصعيد العالمي.

وأهدى معاليه هذه الجائزة العالمية إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، وقال في تصريح له :” كان سموه – حفظه الله – ملهمنا وداعمنا الأول في تحقيق هذا الإنجاز الذي يحقق للمرة الأولى”.

وتصنف هذه الجائزة من أبرز الجوائز التقديرية في عالم الملاكمة، حيث حصل عليها العديد من الشخصيات البارزة عبر تاريخها، ومن بين الأسماء التي نالت هذا التكريم رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، الذي مُنح الجائزة عام 1999، ورئيس الولايات المتحدة الأسبق رونالد ريغان، والبابا فرانسيس في عام 2019.

ويعد المجلس العالمي للملاكمة (WBC) الذي تأسس عام 1963، ويتخذ من مكسيكو سيتي مقرًا له، واحدًا من أبرز الهيئات المنظمة للملاكمة الاحترافية عالميًا، حيث يشتهر بحزامه الأخضر المميز ويعمل على وضع معايير عالمية للملاكمة وتعزيز إجراءات السلامة وتنظيم نزالات البطولات العالمية.

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