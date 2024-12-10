السعودية | أمير تبوك يعزي أبناء غزاي العتيبي في وفاة والدهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_تبوك

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد غزاي بن حميد العتيبي أحد أعيان منطقة تبوك – رحمه الله – جاء ذلك خلال استقبال سموه في القصر الحكومي مساء أمس ، أبناء الفقيد يتقدمهم ابن الفقيد الدكتور ماجد بن غزاي العتيبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته مبرزاً سموه مناقب الفقيد طيلة فترة عمله التي قضاها في خدمة الوطن، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب ابن الفقيد الدكتور ماجد العتيبي باسمه ونيابة عن الأسرة عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة تبوك على مواساته وتعزيته في فقيدهم، مقدرين وقفة سموه الأبوية الحانية في مصابهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم مؤكدين بأن هذا ليس بمستغرب على سموه فهو دائم مع جميع أبناء المنطقة في السراء والضراء سائلين المولى القدير أن يجزي سموه خير الجزاء .

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