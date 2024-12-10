شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج كاملة.. إقامة 7 أشواط تأهيلية للسعوديين في مهرجان الصقور والان نبدء بالتفاصيل

216 لمحترفًا محليًا

شوط جير شاهين فرخ

الدمام - شريف احمد - أقيمت منافسات المحترفين المحليين، إلى جانب الشوط المؤجل من منافسات المُلاك المحليين في اليوم السابع لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024.ينظم المنافسات نادي الصقور السعودي حتى 19 ديسمبر الحالي، بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بجوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال؛ وتصنَّف الأكبر في تاريخ جوائز منافسات المهرجان.وتنافس 216 من المحترفين المحليين في 6 أشواط أقيمت يوم الاثنين، وخصصت لفئات شاهين فرخ وقرناس، وجير شاهين فرخ وقرناس وجير تبع فرخ وقرناس.وجاءت الانطلاقة من خلال شوط شاهين فرخ، وفيه حقق (شيخة) لخالد القحطاني المركز الأول.فيما جاء (غزة) لفيصل القحطاني في المركز الثاني، وحل (إنجاز) لمطلق الشلوي في المركز الثالث.وفي شوط شاهين قرناس، حقق (حاشور) لحمد المري المركز الأول، وجاء (عليا) لمحسن المري في المركز الثاني، و(غمران) لعلي المري في المركز الثالث.وانطلق بعدها شوط جير شاهين فرخ، حيث حقق (S38) لسعود السبيعي المركز الأول، وجاء (الذيب) لنواف المطيري في المركز الثاني و(حطاب) للصقار موسى الشلوي في المركز الثالث.وفي شوط جير شاهين قرناس، ظفر (أروقيت) لفيصل القحطاني بالمركز الأول، وحل (الجوكر) لريماس الخليف في المركز الثاني، و(طرب) لياسر العتيبي في المركز الثالث.وفي الشوط الخامس الذي خصص لفئة جير تبع فرخ، حقق (القاطع) لسعيد المري المركز الأول، وجاء (خطير) لسلطان العامر في المركز الثاني، و(T37) لمطلق الشلوي في المركز الثالث.وكان ختام منافسات اليوم السادس للمهرجان من خلال شوط جير تبع قرناس، وحقق (حائل) لسليمان الشمري المركز الأول، وحل (شيخة) لعمر السميري في المركز الثاني، وجاء (عمار) لفلاح الحميداني في المركز الثالث.وأقيم الشوط المؤجل من منافسات المُلاك المحليين، والذي خصص لفئة جير تبع قرناس.وجاء (رعب) لعبدالمحسن الشمري في المركز الأول، وحل (عواد) لمحسن الدعجاني في المركز الثاني، و(منكوس) لفهد القريني في المركز الثالث.يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يُعدُّ أكبر تجمعٍ للصقور في العالم، إذ تمكَّن من دخول موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية 3 مرات من حيث عدد الصقور المشاركة.