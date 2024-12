شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يهدي جائزة رجل العام في الملاكمة إلى سمو ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

أبرز الجوائز في عالم الملاكمة

وضع معايير عالمية للملاكمة

الدمام - شريف احمد - أهدى تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) جائزة رجل العام في الملاكمة التي منحها له المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، إلى سمو ولي العهد، عراب الرؤية، الذي بدعمه اللامحدود وضع اسم المملكة في مصاف أكبر دول العالم، وأقامت أفضل المحافل العالمية بأحدث وأقوى المواصفات والتنظيم.ومنح المجلس العالمي للملاكمة (WBC) جائزة "رجل العام" إلى المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء اليوم (الاثنين) في مدينة هامبورغ الألمانية.في تصريح له، أهدى المستشار تركي آل الشيخ هذه الجائزة العالمية، إلى صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد. أهدي هذه الجائزة لسمو سيدي ولي العهد وعراب الرؤية، الذي بدعمه اللامحدود وضع اسم المملكة في مصاف أكبر دول العالم وأقامت... This is a Twitter Status— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1866207926253486521?ref_src=twsrc%5Etfwوقال: "كان سموه حفظه الله ملهمنا وداعمنا الأول في تحقيق هذا الإنجاز الذي يحقق للمرة الأولى".وتُعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز التقديرية في عالم الملاكمة، إذ حصل عليها العديد من الشخصيات البارزة عبر تاريخها.ومن بين الأسماء التي نالت هذا التكريم الرئيس الجنوب إفريقي نیلسون مانديلا، الذي مُنح الجائزة عام 1999، ورئيس الولايات المتحدة الأسبق رونالد ريغان والبابا فرانسيس في عام 2019.يعد المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، الذي تأسس عام 1963، ويتخذ من مكسيكو سيتي مقرًا له، واحدًا من أبرز الهيئات المنظمة للملاكمة الاحترافية عالميًا.ويشتهر بحزامه الأخضر المميز، ويعمل على وضع معايير عالمية للملاكمة، وتعزيز إجراءات السلامة، وتنظيم نزالات البطولات العالمية.وتستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة واحدة من أعظم أمسيات الملاكمة في العالم ضمن فعاليات موسم الرياض.وتحتضن حلبة "المملكة أرينا" الحدث العالمي المرتقب "The Last Crescendo" في 22 فبراير المقبل، الذي يعد إعادة لنزال ملحمي سبق وأن أقيم في المكان ذاته بين بطلين استثنائيين في وزن الثقيل الخفيف.