السعودية | صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لأربعة مقيمين لتبرعهم بالدم عشر مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لأربعة مقيمين، لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

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محمد يوسف

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