السعودية | صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لأربعة مقيمين لتبرعهم بالدم عشر مرات

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لأربعة مقيمين لتبرعهم بالدم عشر مرات والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لأربعة مقيمين، لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.
وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: عادل فتحي عبدالحليم طنطاوي, عابد حبيب الله نصر الدين, حميد الله محمد فضل عالم قل, محمد وصفي محمد عبدالمولى.
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