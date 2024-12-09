شكرا لقرائتكم خبر بحضور أصحاب المعالي بنك البلاد يدشن مركز “البلاد فيرس” لتعزيز وعي الأطفال بالتربية المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية أصحاب المعالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، وزير التعليم، والأستاذ أيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، تم تدشين مركز "البلاد فيرس" التابع لبنك البلاد.

ويهدف المركز إلى تعزيز الوعي المالي للأطفال من خلال تقديم برامج مبتكرة تسهم في توعية الجيل الجديد بالمهارات المالية اللازمة لبناء مستقبل مالي مستدام.

وقد أطلق بنك البلاد هذا المركز في خطوة مبتكرة تُعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المركز إلى تعزيز الوعي المالي للأبناء من خلال برامج توعويه متخصصة. بأهمية الادخار والتخطيط المالي والتعامل مع التقنيات الماليه وكذلك دور البنوك في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه.

وقال سعادة الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، عبد العزيز العنيزان:

"افتتاح مركز “البلاد فيرس” يتماشى مع احد اهداف رؤية المملكه في زياده الوعي المالي وجودة الحياة وتعزيز التنمية الاجتماعية. نحن نؤمن بأن تنمية وعي الأطفال بالتربية المالية هو استثمار طويل الأمد في مستقبل مجتمعنا واقتصادنا، وهذا المركز يمثل خطوة عملية نحو تحقيق هذا الهدف."

كما ذكر العنيزان أن المركز يقدّم بيئة تعليمية مبتكرة تشمل أنشطة وورش عمل مصممة خصيصًا للأبناء، تهدف إلى تنمية قدراتهم ومهاراتهم في إدارة الأموال، إلى جانب تعزيز ثقافة الادخار وتقديم مفاهيم مالية مبسطة تتناسب مع أعمارهم.

كما يسعى المركز إلى تقديم برامج متكاملة بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة لدعم الأهداف الوطنية في مجال التنمية المالية والتعليمية.

ويأتي افتتاح هذا المركز ضمن مبادرات "البلاد مبادرة"، التي أطلقها بنك البلاد لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، والتي تضم أكثر من 94 برنامجًا ومبادرة، ما يعكس التزام البنك تجاه المجتمع .