%100 إشغال خيام المبيت بالصياهد

شهدت خيام المبيت والغرف الفندقية في منطقة الصياهد، التي تستضيف مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، إشغالًا كاملًا بنسبة 100% خلال الأيام الماضية، مع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بسبب الأجواء اللطيفة والأمطار التي زادت جاذبية المنطقة.

وأسهمت الفعاليات المتنوعة والأنشطة المصاحبة للمهرجان في ازدهار حركة تأجير الخيام والغرف المتنقلة، التي تطورت خدماتها لتشبه المنتجعات الفندقية الصحراوية.

وشهد شارع الدهناء إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين استمتعوا بالأجواء الماطرة والخدمات المتنوعة؛ مما جعل المهرجان وجهة مفضلة للسياحة الصحراوية والتجارب التراثية المميزة.