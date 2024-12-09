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%100 إشغال خيام المبيت بالصياهد

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شهدت خيام المبيت والغرف الفندقية في منطقة الصياهد، التي تستضيف مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، إشغالًا كاملًا بنسبة 100% خلال الأيام الماضية، مع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بسبب الأجواء اللطيفة والأمطار التي زادت جاذبية المنطقة.

وأسهمت الفعاليات المتنوعة والأنشطة المصاحبة للمهرجان في ازدهار حركة تأجير الخيام والغرف المتنقلة، التي تطورت خدماتها لتشبه المنتجعات الفندقية الصحراوية.

وشهد شارع الدهناء إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين استمتعوا بالأجواء الماطرة والخدمات المتنوعة؛ مما جعل المهرجان وجهة مفضلة للسياحة الصحراوية والتجارب التراثية المميزة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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