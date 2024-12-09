%100 إشغال خيام المبيت بالصياهد

وأسهمت الفعاليات المتنوعة والأنشطة المصاحبة للمهرجان في ازدهار حركة تأجير الخيام والغرف المتنقلة، التي تطورت خدماتها لتشبه المنتجعات الفندقية الصحراوية.
وشهد شارع الدهناء إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين استمتعوا بالأجواء الماطرة والخدمات المتنوعة؛ مما جعل المهرجان وجهة مفضلة للسياحة الصحراوية والتجارب التراثية المميزة.
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