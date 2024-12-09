السعودية | التدريب التقني : التحاق أكثر من 151 ألف متدرب ومتدربة بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المتدربين والمتدربات الملتحقين بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية بلغ 151326 متدربا ومتدربة خلال العام 2024.

وأكد نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور عادل الزنيدي أن المؤسسة تعمل على تأهيل وتطوير مهارات الكوادر البشرية الوطنية في مجالات تقنية ومهنية، وذلك من خلال الشراكة

مع كبرى جهات التدريب والشركات العالمية المتخصصة لتقديم برامج تدريبية، ودعم المقررات، وتشغيل أكاديميات لتلك الجهات في الكليات التقنية بهدف رفع مستوى وجودة التدريب ، وإكساب المتدربين المهارات اللازمة وفق أحدث الممارسات العالمية ، وتحفيزهم للحصول على الشهادات الاحترافية.

وأضاف الزنيدي أن المؤسسة تعمل على تشغيل 5 أكاديميات عالمية في الكليات التقنية وهي أكاديمية مايكروسوفت العالمية، وأكاديمية سيسكو العالمية ،وأكاديمية أوراكل العالمية، وأكاديمية هواوي العالمية، وأكاديمية ساب العالمية، ويصل إجمالي عدد فروع الأكاديميات المعتمدة في الكليات حالياً إلى 216 أكاديمية، يقدم البرامج التدريبية فيها أكثر 1209 مدربين ومدربات من ذوي الخبرة والاختصاص.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توفر ميزة تنافسية للمتدربين والمتدربات من خلال إتاحة حصولهم على الشهادات الاحترافية، وهي شهادة يحصل عليها المتخصص في مجال معين تضمن تأهيله لأداء وظيفة أو مهام عمل بالشكل الاحترافي ضمن تخصص دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية، ويبلغ عدد الشهادات الاحترافية المعتمدة 407 شهادات في 14 تخصصا.

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