شكرا لمتابعة خبر عن مقيمون سوريون يحتفلون بسقوط نظام بشار بحي السليمانية… فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعالي صوت الدبكة السورية والتصفيق والزغاريد وسط احتفل عدد من المقيمين السوريين في الرياض، اليوم الأحد، بسقوط نظام بشار الأسد .

ووثق مقطع فيديو ، فرحة السوريين وخروجهم من خلال مسيرة بالسيارات وهم يصدرون أبواق السيارات، ويتبادلون التهاني، فى حي السليمانية بالرياض.

وسيطرت قوات المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، مساء أمس، بعد 11 يوماً من بدء عملية أسمتها ردع العدوان بقيادة هيئة تحرير الشام التي تتمركز في مدينة إدلب شمال غرب سوريا.