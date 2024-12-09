شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. رياح مثيرة للأتربة والغبار وانخفاض درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين في مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض، يمتد ليشمل أجزاء من المنطقة الشرقية.

كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.



البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.



الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية، تتحول ليلًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة، تصل إلى 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج:من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.