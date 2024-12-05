21 معيارا للتقويم المدرسي بالطفولة المبكرة والتربية الخاصة

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب 21 معيارًا للتقويم المدرسي لمدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، وكذلك معايير التقويم المدرسي لمدارس التربية الخاصة، منها 11 معيارًا في مدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، و10 معايير في مدارس التربية الخاصة، موزعة على 4 مجالات.

نواتج التعلم

تغطي معايير التقويم جميع جوانب العملية التعليمية المؤثرة في التعليم والتعلم وتركز على نواتج التعلم وجودة مخرجات التعليم بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وتعزيز مبادئ الشفافية والتنافسية الإيجابية المؤدية إلى استدامة التميز وتطوير الأداء المدرسي. والوقوف على فرص التحسين لضمان جودة التعليم في المدارس السعودية وتحسين مخرجاتها، وترتكز على عدد من الموجهات منها، تمكين المدرسة من تطوير قدراتها وفق منهجية واضحة للتعرف على جوانب القوة وفرص التحسين لديها وتعزز فيها ثقافة التحسين والتطوير المستمر، للوصول إلى التميز، وإحداث الأثر من خلال توجيه المدرسة نحو الاستثمار الأمثل لمواردها المادية والبشرية وتحليل العوامل المؤثرة في تحسين الأداء المدرسي.

أنماط المدارس

تطبق معايير التقويم لمدراس التربية الخاصة، وفقًا لأنماط المدارس، والتي تشتمل على الدمج الكلي في مدارس التعليم العام التي يكون فيها دمج كلي للمتعلمين من ذوي الإعاقة في فصول التعليم العام، والدمج المكاني في مدراس التعليم العام التي يكون فيها فصول ملحقة بهده المدارس، والمدارس والمراكز الخاصة التي تقدم خدمات تعليمية لذوي الإعاقة بشكل مستقل.

خطة تشغيلية

تطبق معايير التقويم والاعتماد المدرسي لمدارس الطفولة المبكرة ورياض الاطفال وفقًا لأنماطها على مدارس رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة حتى الصف الثالث، الرابع الابتدائي، ويدخل في ذلك الإدارة المدرسية ونواتج التعليم والتعليم والتعلم والبيئية المدرسية.

وبحسب معايير التقويم فإن على المدارس عدد من المهام التي لا بد القيام بها ومنها وضع خطة تشغيلية مكتملة العناصر، وفق أهداف تطويره محددة، وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وتوفير مناخ امن للتعليم والنمو النفسي والاجتماعي، ونشر قواعد السلوك والمواظبة ومتابعة تطبيقها، وتوفير فرص متكافئة للتعلم تلبي الاحتياجات الفردية للمتعلمين، وتنمية القدرات الرقيمة والعاطفية والاجتماعية للمتعلمين، وما ينتج عن ذلك من الاعتزاز بالقيم والهوية والاستقلالية وتحمل المسؤولية.

4 مستويات للأداء

01 التميز

مستوى مرتفع جدًا متوسط الاداء 90% فاعلى.

02 التقدم

مستوى مرتفع متوسط الاداء بين 75% إلى 90%.

03 الانطلاق

مستوى متوسط متوسط الأداء بين 50% إلى أقل من 75%.

04 التهيئة

مستوى أداء منخفض متوسط الأداء أقل من 50% بحاجة إلى إحداث تدخلات.