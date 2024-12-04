شكرا لمتابعة خبر عن خبير نباتات برية يوضح معنى مصطلح التربل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في تصريح له، أوضح خبير النباتات البرية حميد الدوسري معنى مصطلح “التربل” الذي يستخدمه العرب .

وأشار إلى أن التربل هو نوع من النباتات التي تنمو بعد برودة الجو، حيث تظهر فيها فروع وأوراق صالحة للرعي دون الحاجة إلى نزول مطر.

وأكد الدوسري أن هذه النباتات تزدهر حتى لو كانت الأمطار خفيفة، وتظهر بعد ظهور السيل في البيئة الصحراوية وأضاف أن بعض القبائل تطلق عليها أسماء أخرى مثل “الريحة” أو “الخلفة”.