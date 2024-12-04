شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ ينشر فيديو لطفل يغني ويطلب البحث عنه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، خلال مقطع فيديو، عن رغبته في العثور على طفل موهوب في الغناء لدعمه فنيًا .

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بتطبيق “فيسبوك”، مقطع فيديو لطفل يرتدي زيًا مدرسيًا ويؤدي أغنية بإحساس وإتقان لافتين .

وعلق رئيس الهيئة العامة للترفيه على الفيديو: “عاوزه.. اللي يعرفه يا ليت يخليه يتواصل معايا”، معربًا عن إعجابه الكبير بموهبة الطفل ودعاه للتواصل معه، في إطار جهوده المستمرة لدعم المواهب الفنية العربية وتوفير منصة لهم للتألق والوصول إلى جمهور أوسع.

وتبين لاحقًا أن الطفل مغربي الجنسية من مدينة “تازة”، واسمه سامي الشرايطي، 14 عامًا، ويتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه قناة يوتيوب باسمه، يقدم عبرها إبداعاته في الغناء لرموز الغناء العربي .