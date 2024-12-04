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وفاة الشاعر عبدالله السميري

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الرياض - علي القحطاني - توفي اليوم الشاعر عبدالله السميري، بعد مسيرة حافلة في مجال الشعر والأدب، حيث ترك بصمة كبيرة في الساحة الثقافية والشعرية في المملكة.

وجاءت وفاة الشاعر الكبير بعد معاناة مع المرض، مخلفًا ورائه إرثًا شعريًا وكلمات لن تمحى من ذاكرة عشاقيه ومحبيه.

ونعى العديد من المثقفين والمهتمين بالشعر وفاته، مشيدين بإبداعه ومساهماته المميزة في الشعر الشعبي، إذ انهالت الدعوات بالرحمة والمغفرة للشاعر الراحل عبر منصة “إكس” .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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