شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الشاعر عبدالله السميري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفي اليوم الشاعر عبدالله السميري، بعد مسيرة حافلة في مجال الشعر والأدب، حيث ترك بصمة كبيرة في الساحة الثقافية والشعرية في المملكة.

وجاءت وفاة الشاعر الكبير بعد معاناة مع المرض، مخلفًا ورائه إرثًا شعريًا وكلمات لن تمحى من ذاكرة عشاقيه ومحبيه.

ونعى العديد من المثقفين والمهتمين بالشعر وفاته، مشيدين بإبداعه ومساهماته المميزة في الشعر الشعبي، إذ انهالت الدعوات بالرحمة والمغفرة للشاعر الراحل عبر منصة “إكس” .