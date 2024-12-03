شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد.. "هدف" يحصل على 4 شهادات من "الآيزو" العالمية والان نبدء بالتفاصيل

إنجازات صندوق تنمية الموارد البشرية

شهادات الأيزو العالمية

تطوير وتنفيذ نظام إدارة المعرفة

الدمام - شريف احمد - في إنجاز جديد، حصل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على 4 شهادات اعتراف دولية من منظمة الآيزو العالمية.جاء ذلك نظير تحقيقه لمعايير المواصفات في مجالات إدارة الصحة والسلامة المهنية، وإدارة العلاقة مع الشركاء، وإدارة المعرفة، وإدارة الجدارات وتطوير الأفراد.ويأتي حصول الصندوق على تلك الشهادات، نتيجةً لجهوده المستمرة والمتواصلة في تعزيز تميزه المؤسسي، والاستفادة من الممارسات العالمية في تحقيق رضا المستفيدين.ويمثل حصول الصندوق على هذه المواصفات، محطة جديدة في رحلة التميز نحو تحقيق مستقبل واعد ببناء قوى عاملة وطنية مستدامة في المملكة، ومواصلة التميز على الصعيد المحلي والدولي.بالإضافة إلى تبني سياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين وتطبيق أنظمة الجودة، وتنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الصندوق الاستراتيجية وركائزه في تحقيق التميز المؤسسي.وتُعد شهادة الآيزو "ISO 45001" معيارًا دوليًّا لإدارة الصحة والسلامة المهنية، وتحديد المخاطر المتعلقة بالعمل، وتوفير أماكن عمل آمنة وصحية لمنسوبي الصندوق.ويأتي ذلك من خلال منع الإصابات المرتبطة بالعمل، وتحسين أداء نظام السلامة والصحة المهنية بشكل استباقي.كما تُعد شهادة الآيزو "ISO 44001" معيارًا دوليًا لإدارة العلاقة مع الشركاء، وضمان وجود علاقات تعاون فعالة وناجحة، وتطبيق نظام فعال لإدارة العلاقات التعاونية مع الشركاء.ومثل شهادة الآيزو "ISO 30401" معيارًا دوليًا لإدارة المعرفة، وتوفر إطارًا شاملًا لتطوير وتنفيذ نظام إدارة المعرفة، وتحسين العمليات واتخاذ القرارات المبنية على المعرفة.كما تُعد شهادة الآيزو "ISO 10015"معيارًا دوليًا لإدارة الجدارات وتطوير المواهب، وتهدف إلى تعزيز التميز في عمليات التدريب وتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال تقديم الإرشادات التفصيلية لتخطيط وتنفيذ وتقييم عمليات التدريب.وذلك بما يسهم في تحقيق الكفاءة والفعالية في تدريب منسوبي الصندوق، وينعكس إيجابيًا على تحسين الأداء.