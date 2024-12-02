شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. إقبال كثيف على محطة "كافد" بمترو الرياض والان نبدء بالتفاصيل

قطار الرياض

الدمام - شريف احمد - لليوم الثاني على التوالي، تشهد محطة قطار مدينة الملك عبدالله المالية "كافد" إقبالاً هائلاً من سكان العاصمة الرياض، يفوق كل التوقعات، إذ توافدت جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين لاستخدام المترو والتمتع بمشاهدة روعة تصميم المحطة.وأرجعت مصادر "اليوم“ هذا الإقبال الكبير إلى كون "كافد" من أكبر محطات قطار الرياض وأكثرها تميزًا من الناحية المعمارية.وتجسد المحطة إبداعًا هندسيًا فريدًا، فضلاً عن كونها نقطة التقاء مركزية لمسارات المترو، تربط بين مختلف أرجاء العاصمة، وتشكل نقطة وصل رئيسية مع المسار الأزرق القادم من جنوب الرياض.وفي الوقت الذي تشهد فيه محطة "كافد" هذا الزخم الكبير، شهدت بقية محطات المترو كثافة معتادة، ويرجع ذلك إلى عدم اكتمال بعض المحطات، ومنها محطة "قصر الحكم" التي ستشكل إضافة هامة لشبكة النقل عند افتتاحها.