شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الصحة النفسية يوصي بالعدالة والإنصاف الوظيفي في التعليم والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أوصى ملتقى الصحة النفسية، الذي نظمته إدارة تعليم جدة تحت شعار "نحو بيئة عمل معززة للصحة"، بأهمية التوازن في إسناد المهام الوظيفية للمنسوبين لتحقيق العدالة والإنصاف الوظيفي وتجنب تحميلهم أعباء إضافية قد تؤدي إلى الاحتراق الوظيفي.كما دعا الملتقى إلى تعزيز مفهوم الإسعافات الأولية النفسية لدى منسوبي التعليم، بما يمكنهم من تقديم الدعم اللازم للطلبة ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بصورة طبيعيةفعاليات الملتقىونيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، دشّن المساعد التعليمي طواشي الكناني، فعاليات الملتقى الذي استضافته جامعة العلوم والتكنولوجيا، ونظمته إدارة أداء التعليم ممثلة بقسم التوجيه الطلابي، بحضور قيادات تعليم جدة وأكثر من 500 موجه وموجهة طلابية.وأكد الكناني خلال كلمته الافتتاحية أن تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل يمثل التزامًا أخلاقيًا ومطلبًا لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالجهود الحكومية المتمثلة في برامج مثل "تنمية القدرات البشرية"، التي تهدف إلى تعزيز سلامة الأفراد النفسية والعقلية.جلسات علميةاشتمل الملتقى على جلسات علمية ثرية تناولت موضوعات عدة، منها دور القيادة في دعم الصحة النفسية، وسبل الوقاية من الاضطرابات النفسية، وتأثير المناعة النفسية على جودة العلاقات.كما تناولت جلسات الملتقى موضوعات تتعلق بالاحتراق الوظيفي وتأثيره على الصحة النفسية، والإسعافات النفسية الأولية في البيئة التعليمية، وتأثير الصحة النفسية في بيئة العمل على الحياة الاجتماعية والأسريةاختُتم الملتقى بتكريم المشاركين في تقديم أوراق العمل والجهات الداعمة، مع الإشادة بجهود قسم التوجيه الطلابي في تنظيم الملتقى الذي يعكس التزام إدارة تعليم جدة بتعزيز بيئة تعليمية وصحية نفسية مثالية للكوادر التعليمية